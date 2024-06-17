شكرا لقرائتكم خبر عن رينيرا تطلب الوصول لـ إيموند تارجارين بأولى حلقات House of the Dragon 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابعت أحداث الحلقة الأولى من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، مع اصطياد مجموعة من الصيادين لـ جناح تنين من عرض البحر، ومن ثم تذهب رينيرا تارجارين على ظهر تنينها للمكان لتتأكد من موت ابنها لوسيريس بعد ان وجدت عبائته معلقة على الجناح.

ومن ثم تحولت أحداث الحلقة الأولى من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon إلى قاعة العرض الحديدى في كينجزلانديج وظهور الملك إيجون الثانى ومساعد الملك السير أوتو هايتاور، وهم يحاولون مساعدة أشخاص من العامة في طلباتهم التي قوبلت من قبل الأول بالموافقة على تنفيذها ألا أن الأخير أوقفه عن ذلك.

ومن ثم طلب اللورد لاريس سترونج الانفراد بالملك إيجون الثانى في محاولة منه لابعاد جده السير أوتو هايتاور عن وظيفته وهى مساعد الملك، من خلال اللعب بعقل الثانى في أن الأخير يتحكم به بنفس الطريقة التي تحكم فيها بـ والده.

واجتمعت الملكة أليسنت هايتاور بـ والدها السير أوتو هايتاور ليتفقا على خطة جديدة للسيطرة على المملكة من خلال ترك الملك إيجون التصور كما يشاء لـ فترة ومن ثم مع شعوره بالممل من الحكم، يبدأون في تنفيذ خطتهم.

ومع الإغارة على أحدى السفن اكشتف الأمير دايمون وجود ال White Worm على متنها، والتى وصقها الأول بالخائنة بسبب مساعدتها لـ السر أوتو هايتاور، وتسريع عملية تنصيب إيجون الثانى ملكا بدلا من رينينرا.

وبعد ان انتهى الأمير دايمون من الحديث معها ووصفها بالخائنة، دافع عنها السير إريك كارجيل مؤكدا على حقيقة ما تقوله، وأنها لم تتعاون مع أوتو هايتاور بل كل ما ربطها به كان إتفاق مالى فقط.

ومن ثم عادت الملكة رينيرا تارجارين إلى دراجونستون بعد غيابها لعدة أيام بحثا عن دليل يؤكد موت ابنها، وبوجود جميع أعضاء المجلس، طلبت منهم الوصول إلى إيموند تارجارين، ومن غادرت المجلس.



مسلسل House of the Dragon



مشهد من الحلقة الأولى للموسم الجديد من House of the Dragon



الحلقة الأولي من مسلسل House of the Dragon في جزئه الجديد



رينيرا تارجارين في مشهد من House of the Dragon



الموسم الجديد من House of the Dragon