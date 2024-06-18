شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الناقد السينمائي والصحفي التونسي خميس الخياطي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مواقع صحفية تونسية وفاة الناقد السينمائي والصحفي خميس الخياطي، وذكر موقع tunibusiness أن خميس الخياطي، ابن مدينة القصور من ولاية الكاف، وعمل صحفيًا متخصصًا في مجالي السينما والشؤون السمعية والبصرية، كما عمل في العديد من وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والبصرية في فرنسا والعالم العربي وتونس.

وأصدر الناقد السينمائي والصحفي خميس الخياطي مجموعة من الكتب باللغتين العربية والفرنسية، بلغ عددها حوالي 15 كتابًا، من بينها: فلسطين والسينما، النقد السينمائي (1982)، عن السينما المصرية (1985)، صلاح أبو سيف (1995)، يائسًا من الصورة (2002)، تسريب الرمل (2006)، أيام قرطاج السينمائية الذاكرة الخصبة (2016)، وغيرها.