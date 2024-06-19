دانييلا رحمة تستعرض جمالها بإطلالة مميزة.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة مميزة للغاية.



وقد إرتدت دانييلا فستاناً طويلاً وضيقاً، باللونين البني والأبيض، من دون أكمام، وبفتحة طويلة كشفت عن أحد رجليها، وأرفقت إطلالتها بمجموعة أكسسوارات أضافت على الإطلالة رونقاً خاصاً.

وتركت دانييلاً شعرها منسدلاً، وطبقت ماكياجاً ناعماً يليق بملامح وجهها الجميلة.

وقد كشفت معلومات خاصة لتلفزيون وان - One TV، أن قصة الحب التي جمعت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة والفنان السوري ناصيف زيتون ستتكلل قريباً بالزواج. وأضاف المصدر أن الزواج- سيتم في الأسبوع الأول من شهر تمّوز/يوليو المقبل، بحضور المقربين جدا فقط من العروسين.

هذا وكان الثنائي قد تكتم لفترة طويلة جداً على علاقتهما، ولم يخرجا معاً في أي مناسبة رسمية حتى أن تصريحاتهما حول علاقتهما العاطفية كانت كلها غامضة، على الرغم من أن المقربين منهما، كانوا يعلمون بهذه العلاقة، التي بدأت قبل سنوات.