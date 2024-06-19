شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: أنا وعمر الشريف والعندليب وسمعة حبينا آمال فريد والان مع تفاصيل الخبر

من منا لم يحب نجمة من نجمات السينما المصرية ؟.. لكل منا كانت هناك فتاة أحلام يحبها و يتابعها ويضعها أمامه نموذجا للفتاة التي يرغب في الارتباط بها ، فالبعض أحب فاتن حمامة والبعض الآخرعشق سعاد حسني، وهناك من جذبته زبيدة ثروت.

لكنني كنت دائما اري آمال فريد فتاة أحلامي، والنموذج الأمثل بالنسبة لي في الجمال الهادئ والرومانسية والرقة ، فهي بنت بسيطة ذات وجه ملائكي، أحببتها جدا بتسريحة شعرها القصيرة الـ "ألاجارسون"، ورقتها في الكلام وفي الحب، وكنت أبحث دائما عن مثيل لها في الواقع لكي أحبها، لكني لم أجد !!

آمال فريد في كل فيلم كانت تظهر فيه تكون حبيبة البطل أو صديق البطل ، وغنى لها العندليب عبد الحليم حافظ في فيلم " ليالي الحب " أغنيته البديعة "كفاية نورك عليا"، وغني لها أيضا في فيلم " بنات اليوم " أغنيته الشهيرة " كنتي فين "، وغني لها أهواك واتمني لو أنساك ، واعتقد ان رصيدها السينمائي تجاوز الـ 30 فيلما، وأغلبها كانت حبيبة البطل، فقد أحبها عمر الشريف في " احنا التلامذة " والعندليب عبد الحليم حافظ أحبها في " بنات اليوم " وفي ليالي الحب " وإسماعيل ياسين أيضا احبها في فيلم " إسماعيل ياسين في حديقة الحيوان " وتزوجها في فيلم " إسماعيل ياسين في الطيران " وأحبها أحمد رمزي، ورشدي أباظة، وفريد الأطرش وكل نجوم السينما المصرية الذين ظهرت معهم في أفلامهم .

اليوم هو ذكري الفنانة آمال فريد التي رحلت يوم 19 يونيو 2018 (80 سنة)، وهي بنت بلد ربما اكتسبت هذه الصفات من المكان الذي نشأت فيه فهي بنت العباسية، وكان أول أدوارها مع فاتن حمامة فى فيلم "موعد مع السعادة"، فكانت شقيقتها فى الفيلم، وكانت فعلا متقاربتين شكلاً وأداءً.