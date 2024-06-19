شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مايكل ستوتز وجاكلين ليانجا مديرين لبرمجة الأفلام فى برلين السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت رئيسة مهرجان برلين السينمائى الدولى تريشيا تاتل اثنين من المبرمجين الدولين لتقاسم المسئوليات كمديرين مشاركين لبرمجة الأفلام، حيث ستتولى جاكلين ليانجا، مندوبة الولايات المتحدة السابقة فى برلين السينمائى، ورئيس قسم البانوراما مايكل ستوتز، هذه المهام فى يوليو المقبل.

يمثل هذا دورًا موسعًا لـ ستوتز الذى سيستمر فى رئاسة Panorama إلى جانب منصبه الجديد كمدير مشارك لبرمجة الأفلام.

وصرحت تاتل قائلة: "يجلب مايكل وجاكلين مزيجًا قويًا ومتكاملًا من المهارات والشبكات، وكلاهما قادة إبداعيين أذكياء ومتعاونين بالإضافة إلى عشاق السينما المتحمسين والكرماء، ولا أستطيع الانتظار حتى أعمل معهم لتشكيل برامج أفلام برلينالة الديناميكية".

وقالت جاكلين ليانجا: "من المثير أن أنضم إلى فريق مهرجان برلين السينمائى كمدير مشارك لبرمجة الأفلام بينما يستعد المهرجان للاحتفال بدورته الخامسة والسبعين في فبراير المقبل، وإنني أتطلع إلى التعاون مع الفريق ونحن نبني مستقبل المهرجان، إنه لمن دواعي سروري الانضمام إلى تريشيا تاتل ومايكل ستوتز في برمجة مهرجان سينمائي دولي مع أحد أكبر الجماهير العامة في العالم".

وأضاف مايكل ستوتز قائلا:" إنني أتطلع إلى هذه المغامرة الجديدة، والإشراف على بانوراما إلى جانب هذا الدور الموسع كمدير مشارك لبرمجة الأفلام، وأود أن أشكر تريشيا تاتل على ثقتها وأنا أتطلع بشكل خاص إلى العمل مع تريشيا وجاكلين ليانجا، رؤساء الأقسام وجميع زملائي، نحن متحمسون لمواصلة جعل مهرجان برلين السينمائى مكانًا ممتازًا لإطلاق سينما رائعة من جميع أنحاء العالم".