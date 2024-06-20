شكرا لقرائتكم خبر عن أوركسترا الأنامل الصغيرة تحيى حفلاً بمعهد الموسيقى العربية 29 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

تحيى أوركسترا الأنامل الصغيرة برئاسة المايسترو راجى المقدم حفلاً موسيقياً وذلك يوم السبت الموافق 29 يونيو، على مسرح معهد الموسيقى العربية، وستقدم الفرقة خلال الحفل أنواع مختلفة من الموسيقات المصرية التراثية والحديثة بالاضافة إلى الموسيقات العالمية.

وكان علق المايسترو راجى المقدم قائد ومؤسس فرقة الأنامل الصغيرة على مبادرة "موسيقى فى كل مكان" الذى أطلقها من قطار العاصمة الإدارية الجديدة قائلا: "جربنا الفكرة السنة اللى فاتت فى بورسعيد ونزلنا نعزف فى ميدان الشهداء وعملنا مفاجأة للناس ودخلنا نعزف في الحديقة".

وأضاف راجي المقدم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة دي إم سي، أنهم عزفوا أمام الزوار وفوجئوا باستجابة جميلة من الناس، قائلا: "الناس حابة تسمعنا وتشعر بالسعادة والموضوع أسعدنا شخصيا وقلنا نعمل مبادرة موسيقى فى كل مكان وبدأنها من قطاع العاصمة الادارية الجديدة ومعانا أطفال بتغني".

تعد الفرقة أوركسترا متكامل من أطفال من سن 5 حتى 13 سنة، وتقدم أنواع مختلفة من الموسيقات المصرية التراثية والحديثة بالاضافة إلى الموسيقات العالمية، ويأتى ذلك فى إطار الحفاظ على الهوية المصرية الموسيقية، ويشار إلى أن الفرقة شاركت في العديد من الحفلات والمهرجانات.