الصور الأولى من شهر عسل جميلة عوض في هذا المكان الساحر

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية جميلة عوض الصور الأولى من شهر العسل الذي تقضيه مع زوجها المونتير أحمد حافظ في إيطاليا وتحديداً من بحيرة كومو الشهيرة.

ولم تشارك اي تعليق على هذه الصور لكنها أظهرت جمال المكان الذي تواجدت فيه.

يذكر ان جميلة كانت قد دخلت القفص الذهبي منذ أسبوعين في حفل زفاف أقامته في القاهرة وجمعت فيه العديد من الاصدقاء والنجوم من الوسط الفني وتألقت وقتها بفستان رائع ومميز من توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي الذي كان متواجداً بين الحضور أيضاً.