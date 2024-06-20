ميرنا وليد - بيروت - إنها المالكة الفخورة لمجموعة حقائب اليد "هيرميس"، التي تبلغ قيمتها مليون دولار.

ويمتد ذوق سيدة الأعمال الأسترالية والمؤثرة الإجتماعية روكسي جاسينكو، إلى أرقى الأشياء في الحياة أيضاً، إلى الساعات والمجوهرات الفاخرة.

شاركت صاحبة الـ 44 عاماً صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، لمجموعة ساعاتها باهظة الثمن أثناء توجهها إلى بريسبان.

عرضت روكسي ساعتها رولكس "يخت ماستر" من الذهب الوردي بقيمة 65 ألف دولار، بالإضافة إلى ساعة رولكس من الذهب الوردي والماس بقيمة 93 ألف دولار.

كما عرضت ساعتها Audemars Piguet Royal Oak Dual Time، البالغة قيمتها 69 ألف دولار.

قامت روكسي بحماية ساعاتها باهظة الثمن في علبة ساعة سفر، من ماركة Louis Vuitton بقيمة 1810 دولار.

كانت هذه تفاصيل خبر نجمة مواقع التواصل الإجتماعي الثرية تصدم الجمهور بقيمة ساعاتها الثمينة- بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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