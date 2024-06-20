شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تستعد لتصوير دورها فى فيلم اتنين × واحد والان مع تفاصيل الخبر

تستعد النجمة عبير صبرى لتصوير دورها فى فيلم اتنين × واحد الذى انطلق تصويره بعد شهر رمضان الماضى، وتم الانتهاء من يومين فى أحداثه قبل توقفه من أجل استكمال التعاقدات مع باقى الأبطال، وتقدم عبير خلال أحداث الفيلم دوراً يغلب عليه الطابع الكوميدى.

فيلم اتنين × واحد بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، محمد ثروت، محمد جمعة، علاء مرسي، محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم، شاهيستا سعد، يوسف عامر، مايا فارس، إشراف على الكتابة أمين جمال تأليف محمد فتحي عبد المقصود ومحمد أبو السعود وإخراج أحمد عبد العال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وحلت عبير صبرى ضيفة بصحبة شقيقتها المذيعة مروة صبري على برنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثي على قناة الحياة فى حلقة عيد الأضحى، وكشفت عبير خلال الحلقة أن أكثر ما تكرهه فى الوسط الفنى هو الظلم وكذلك الواسطة والنفاق.

وأضافت عبير صبرى بأن الوسط الفنى مثل أى وسط آخر به العديد من الأمور التى لا أحبها وهناك ناس بتاخد مكانة أكبر منها وناس أخرى لا تجد المكانة المناسبة وهذا بسبب الوسطة أو العلاقات، وانا لم أخذ حقى فى الوسط الفنى على مسيرتى ومشوارى المهنى ولكن واخدة حقى عند الجمهور، وانا فى الوسط الفنى مش واخدة حقى وترتيبى الصحيح ولكنى أثق فى نفسى وفى موهبتى.

عبير صبرى قدمت مؤخراً مسلسل حدوتة منسية الذى عرض قبل شهر رمضان الماضي، وشارك فى بطولة العمل سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين.

وسبق وعرض للنجمة عبير صبرى فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى فيلم ليلة العيد بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.