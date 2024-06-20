ميغان ماركل في قفص الاتهمام مجدداً.. تقلّد فيكتوريا بيكهام وتغار منها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: زعمت سيرة ذاتية جديدة مثيرة عن عائلة بيكهام أن ميغان ماركل “خدعت” نفسها بالاعتقاد أنها أعلى في التصنيف الاجتماعي من فيكتوريا.

جاء هذا الادعاء من قبل كاتب سيرة المشاهير توم باور في كتابه The House of Beckham، والذي عرض تفاصيل العلاقة المضطربة المزعومة بين هاري وديفيد مع بعضهما البعض ومع المشاهير الآخرين.

وبالتأمل في العلاقة بين الثنائي بيكهام والأمير هاري وميغان ماركل، يدعي كاتب السيرة الذاتية أن الأخيرة أقحمت نفسها في حياة فيكتوريا.

وكتب باور: “في عالم المشاهير الخاص بميغان، كان التصنيف يعتمد على الثروة والشهرة، باعتبارها عاملة محنكة، خدعت ميغان نفسها بأن وضعها في العائلة المالكة وضعها فوق فيكتوريا في الترتيب الاجتماعي.لقد شعرت بالغضب عندما اكتشفت أن عائلة بيكهام تمتلك ثروة أكبر بكثير من ثرواتها. كانوا يمتلكون خمسة منازل، وكان لديهم إمكانية الوصول المستمر إلى الطائرات الخاصة، ودعوات للإبحار على اليخوت، والمزيد من المال. وسرعان ما أصبحت دوقة”.

ولكن على الرغم من قرار ميغان المزعوم بوضع نفسها فوق فيكتوريا في تصنيفها الاجتماعي الداخلي، فقد ورد أن عائلة بيكهام بذلت جهدًا مع نجمة مسلسل Suits السابقة، نتيجة لصداقتهما الطويلة الأمد مع الأمير هاري وويليام.

وادعى باور أنه بعد أن أصبحت ميغان مقيمة في قصر كنسينغتون في لندن، “قدم أحد موظفي فيكتوريا نصيحة لخطيبة هاري حينئذ بشأن أفضل علاجات الوجه وتصفيف الشعر في لندن”.

وأشار إلى أن ماركل سألت فيكتوريا أيضًا عما إذا كان بإمكانها منحها ملابس وحقائب يد مجانية، لكن “القصر اعترض على ذلك لكونه مخالفًا لقواعده”.

وأضاف: “يقال إن ميغان استقبلت عائلة بيكهام بضيافتهم خلال رحلة خاصة إلى لوس أنجلوس حيث أقامت في مقر إقامتهم في بيفرلي هيلز”.

وأوضح: “كان عذرها هو تجنب المصورين. كتب باور: “بدون أي تكلفة، تم توفير جميع احتياجاتها سرًا من قبل موظفي بيكهام”.

ومع ذلك، بينما تمكنت المرأتان من إيجاد أرضية مشتركة، أو على الأقل طريقة للتواجد معًا في دائرة الضوء، يُزعم أن علاقتهما توترت نتيجة لقصة في صحيفة The Sun.

وشرح باور: “فقط بعد أن ذكرت صحيفة ذا صن كيف قدمت فيكتوريا نصائح لميغان فيما يتعلق بالمكياج، انهارت العلاقة بين المرأتين الطموحتين. نظرًا لحساسيتها تجاه تحقيق وسائل الإعلام في ماضيها غير المعتاد، غضبت ميغان من تقرير صحيفة ذا صن. وكان هذا هو الأحدث في سلسلة من الاكتشافات السيئة التي نشرتها الصحف اللندنية.

وتقدّم هاري بشكوى إلى ديفيد بيكهام الذي سأل زوجته كيف حصلت صحيفة ذا صن على المعلومات، فنفت فيكتوريا أن يكون لها يد في الأمر وبدلاً من ذلك ألقت باللوم على خبير تجميل.

ولفت كاتب السيرة الذاتية إلى أن هناك مشكلة أخرى أدت إلى توتر العلاقة بين الزوجين، وهي صداقة الأمير ويليام المستمرة مع بيكهام.

وكتب باور: “منذ عرض كأس العالم عام 2010، كان الاثنان يتمتعان بعلاقة جيدة، بالنسبة لدوق ودوقة ساسكس، الذين كانوا يشكون بالفعل من عدم المساواة في وضعهم وثرواتهم مقارنة بعائلة كامبريدج، كان مشهد بيكهام مع ويليام مزعجًا”.

وزعم باور أنه في محاولة “لمعاقبة” الزوجين، اختارت عائلة ساسكس عدم دعوتهما إلى عشاء زفافهما، على الرغم من دعوة أسماء كبيرة أخرى مثل جورج كلوني الذي لم تكن ميغان تعرفه شخصيًا.