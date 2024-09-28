“المركزي الروسي” يخفض سعر الروبل أمام العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسية أمام الروبل، خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 31 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 92.7126 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 28 كوبيكًا، ليصل إلى 103.4694 روبلات, بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 7 كوبيكات، ليبلغ 13.2163 روبلًا.

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