أكثر من 30 غارة للاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شن الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 30 غارة على الضاحية الجنوبية في لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، أن أكثر من 30 غارة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.

وتستمر قوات الاحتلال باعتداءاتها المتكررة على الضاحية الجنوبية في لبنان .

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت في وقت سابق عن، استشهاد وإصابة 97 شخصاً بغارات الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية.

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