زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب سواحل ولاية أوريغون الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة بالمحيط الهادئ بالقرب من سواحل ولاية أوريغون شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على مسافة 207 كيلومترات جنوب غرب نهر بيستول في الولاية، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأشارت الهيئة إلى أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

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