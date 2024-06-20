عروض الفنون الشعبية تزين ممشى أهل مصر بالسويس

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعيد الأضحى المبارك والمقدمة بممشى أهل مصر بالسويس، في إطار برامج وزارة الثقافة.

قدمت فرقة أطفال السويس للفنون الشعبية عرضا فنيا مميزا بقيادة المدرب إبراهيم غريب، تضمن باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الشعبي منها نوح الحمام، عدى القنال، ويا بيوت السويس، بجانب فقرة "التنورة" التي تفاعل معها الحضور.

أقيم الحفل بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا مكثفا للاحتفال بعيد الأضحى بالقاهرة والمحافظات، تقدم خلاله 4 أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة، بسعر موحد و مخفض 40 جنيها للتذكرة، بالإضافة إلى فعاليات تتنوع بين الحفلات الفنية المجانية وعروض وحفلات الفنون الشعبية

والموسيقى العربية بجميع المحافظات.

ونظم فرع ثقافة الجيزة عددا من الفعاليات الفنية والثقافية، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعيد الأضحى المبارك المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة، والتي تلقى إقبالا كبيرا من الجمهور بجميع المحافظات.

إقبال غفير

ووسط تفاعل وإقبال غفير أقامت مكتبة الحديقة الخضراء بالشيخ زايد عرض مسرح عرائس الماريونت بعنوان "جاي من بعيد" لفرقة مصر المحروسة، تأليف إيناس رمضان، وإخراج سامح سعيد، وتدور أحداثه في سياق حوار بين أب وابنته حول أهمية التكنولوجيا لحياة أفضل، ودور بعض العلماء مثل د. أحمد زويل والمخترع توماس إديسون في تقدم المجتمعات وتحسين جودة حياة

كما قدم فرع ثقافة الجيزة برئاسة د. كرم ربيع، عددا مكثفا من الأنشطة والفعاليات بمواقعه التابعة، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، ومنها بمكتبة الطفل والشباب بالأقواز حيث أقيمت ورشة فنية للرواد لرسم وتلوين مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بمشاركة ناجي بسيوني، كما قدمت مكتبة الصف الثقافية ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن مظاهر فرحة العيد، مع مسابقة ثقافية وتوزيع مجلات قطر الندى للمشاركين، بجانب فقرة لعرض مواهب المكتبة في الإنشاد الديني.

وأقام فرع ثقافة الجيزة عددا مكثفا من الأنشطة والفعاليات بمواقعه التابعة، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، ومنها بمكتبة الطفل والشباب بالأقواز حيث أقيمت ورشة فنية للرواد لرسم وتلوين مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بمشاركة ناجي بسيوني، كما قدمت مكتبة الصف الثقافية ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن مظاهر فرحة العيد، مع مسابقة ثقافية وتوزيع مجلات قطر الندى للمشاركين، بجانب فقرة لعرض مواهب المكتبة في الإنشاد الديني. من تنفيذ ابتهال وجيه، ثم فقرة لاكتشاف وعرض مواهب المكتبة في مجال الغناء وإلقاء الشعر.