شكرا لقرائتكم خبر عن "الرجل الذى أكله الورق" على المسرح الفلكى 23 و24 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

تعرض مسرحية الرجل الذى أكله الورق للمخرج محمد الحضرى، على المسرح الفلكى، وذلك أيام الأحد والاثنين المقبلين الموافقين 23 و24 يونيو، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

‎الرجل الذى أكله الورق من إنتاج فرقة "جروتيسك" وهي مأخوذة عن قصة "تاجر البندقية" لـ وليم شكسبير، وقام بعمل "دراماتورج" العرض المخرج محمد الحضري، وقام بتقديمها مجموعة من الشباب هم: علي الكيلاني، وعمر فتحي، وأنطون فؤاد، وعبد الرحمن، ومحمود مكرم.



‎العرض يناقش مأساة المواطن المعاصر في مواجهة الرأسمالية والعمل فى القطاع الخاص وما يسببه من أعباء على عاتقه مما يترتب عليه الاستدانة والمرض وقلة العائد المادي مقابل الجهد الكبير المبذول في هذا العمل، القصة تحكى عن رجل أكلته الديون أو بمعنى آخر أكله الورق، حكاية عامل شريف في مواجهة وحش كاسر اسمه المال، وقد تم تقديم العرض خلال الدورة الماضية من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وكانت مسرحية "الرجل الذي أكله الورق" قد افتتحت عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبى في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، والذى أقيم في شهر سبتمبر الماضى، والمسرحية تم تقديمها على خشبة مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية