شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى ميناج تثير الجدل بمشاركتها فى مهرجان موازين بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

أثار الإعلان عن مشاركة النجمة نيكى ميناج بـ مهرجان موازين يوم الجمعة الموافق 28 يونيو الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى المغرب، وذلك بسبب جرأتها فى ملابسها واستعراضها على المسرح، خاصة أنها تعرضت للاعتقال مؤخرا بسبب حيازتها للمخدرات في مطار أمستردام.

وفي سياق متصل من المقرر أن تحيي المطربة اليمنية بلقيس حفلها ضمن فعاليات المهرجان يوم 23 يونيو المقبل على منصة النهضة.

وفي يوم 21 يونيو تحيي النجمة أنغام حفلها على منصة النهضة، وفي نفس اليوم تحيي المطربة كارول سماحة حفلها على المسرح الوطني محمد الخامس.

وتستعد مسارح مهرجان موازين الدولى لاستقبال نجوم المهرجان ومنها 4 كبرى وهى السويسى والنهضة وأبى رقراق وسلا، وثلاثة صغرى هى شلا ومسرح محمد الخامس والقاعة الفنية النهضة، ويستوعب المسرح الواحد من 15 إلى 200 ألف على حسب كل مسرح، وإن كان أكبر مسرحين هما السويسى والنهضة، حيث يعد مسرح السويسى معقلا للموسيقى العالمية التى يغنى عليها النجوم الأجانب الأكثر شهرة فى العالم مثل شاكيرا وجينيفر لوبيز وريهانا وغيرهن ويستقبل المسرح عشرات الآلاف، ومسرح النهضة الذى يغنى أهم نجوم الغناء فى الوطن العربى.