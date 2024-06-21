شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة فهمى وتميم عبده ينضمان لأسرة مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك والان مع تفاصيل الخبر

انضم الفنانان عايدة فهمى وتميم عبده لأسرة مسلسل وتر حساس للفنانة صبا مبارك، والذى يتم التحضير له فى الوقت الحالى تمهيداً لبدء تصويره بعد إجازة عيد الأضحى 2024، حيث تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير حسب الموعد المحدد.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة، تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروى، عايدة فهمى، تميم عبده، ومقرر عرض العمل في موسم الأوف سيزيون وتحديداً قبل نهاية العام الجارى.

يذكر أن الفنانة عايدة فهمى شاركت في دراما رمضان الماضى بظهور خاص في 3 مسلسلات هي: "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، كارولين عزمى، و"الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، نيقولا معوض، و"صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، محمد علاء، رياض الخولى، أحمد ماهر.

وعادت عايدة فهمى لتقديم مونودراما فريدة على مسرح الطليعة بالعتبة بعد رمضان الماضى، وأعربت لـ"الخليج 365" عن سعادتها بتقديم موسم جديد من العرض مشيرة إلى أن إعادة تقديم مجددًا رغم الآن مسئولية كبيرة عليّ، وهذا شيء كبير بالنسبة لي، خاصة بعد ما تلقينا ردود فعل واسعة من الجمهور، وسعيدة أننا قادرين على التواجد رغم مرور أكثر من 3 سنوات على إنتاج العرض.

وأضافت عايدة فهمى أن العرض منذ أن قُدم لأول مرة حصل على إشادات كبيرة جماهيرية ونقدية، وذلك طوال ليالي عرضه بالقاهرة والمحافظات، وخلال مشاركته الدولية في عدد من المهرجانات الكبرى، ومن أبرزها مهرجان "مشاهد على مفترق الطرق بمدينة بلوفوديف ببلغاريا، كما قدم العرض، بجانب حصوله على جائزة السينوغرافيا بمهرجان الزرقاء الدولي للمونودراما بالأردن والذي أقيم ضمن الاحتفالات الخاصة باختيار مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022.