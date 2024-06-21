شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب مستمر وشقيقها يعلن اللجوء للقضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مسلسل شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب لم ينتهى، وذلك بعدما انتشرت تسريبات مؤخراً للأخير تم تداولها بصورة كبيرة أثناء حديثه عن شيرين وعائلتها، وهو ما استدعى تعليق من محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب على التسريبات الصوتية للفنان حسام حبيب، خاصة أنه تم التطرق له فى تلك التسريبات.

وكتب شقيق شيرين عبد الوهاب عبر حسابه على "فيس بوك" فى تعليقه رداً على انتشار تلك التسريبات: "توضيح بشأن التسجيل الصوتى المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى، أولاً.. أنه سيتم اللجوء للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من نشر تلك الأكاذيب والتى تطال من سمعة ونزاهة من شملهم التسجيل الصوتى".

وتابع: "ثانيا.. صاحب التسجيل الصوتي، أيا كان شخصه، يتعمد تناول الشأن الداخلي لأسرتنا من أجل دوافع مغرضة، ثالثا.. دون الخوض في تفاصيل، جميع الاتهامات ومحاولات التشهير الواردة بالرسالة الصوتية سبق تناولها جميعا في ساحات القضاء وثبت بما لا يدع مجالا للشك كذب تلك الافتراءات وعدم مصداقيتها سواء فيما يخص حياتها الشخصية وحياتها العملية".

واختتم حديثه: "رابعا.. نهيب بالسادة رواد وسائل التواصل الاجتماعي المهتمين بهذا الشأن عدم تداول ذلك التسجيل الصوتى أو إعادة نشره حفاظا علي سمعة من شملهم التسجيل ولتجنب المساءلة القانونية".



شقيق شيرين

من ناحية أخرى كانت النجمة شيرين عبد الوهاب أعلنت عن إلغاء حفلها الغنائي في مدينة دبي الإماراتية، والذي كان من المقرر إقامته برفقة الفنان حسين الجسمي، اليوم الجمعة، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك، وذلك بسبب سفرها في رحلة استشفائية.