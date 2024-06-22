شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن السينمائية تنعي والدة الفنانة أميرة نايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس نقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب، بمزيد من الحزن والأسى، الفنانة أميرة نايف وشقيقها زياد نايف مدير التصوير فى وفاة والدتهما، ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة عبر فيس بوك بوست وكتبت: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وأضافت النقابة ، "ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية تنعي والدة كل من: الزميل مديرالتصوير/ زياد نايف والفنانة/ أميرة نايف وشقيقة الفنانة/ فاديه عكاشة، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان، العزاء: غداً الأحد الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٣ بمسجد الرحمن الرحيم - صلاح سالم - قاعة المروه تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته".