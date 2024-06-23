شكرا لقرائتكم خبر عن قصة دعم محمد صلاح لـ كندة علوش في مرضها ومكالماته التليفونية لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة كندة علوش، عن تلقيها الدعم من نجم المنتخب المصرى ومهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد إصابتها بمرض سرطان الثدى، وروت تفاصيل المكالمات التليفونية التي جرت بينه وبين زوجها النجم عمرو يوسف ولها.

وقالت كندة خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على يوتيوب "عمرو كان قاعد وجاء مكالمة له فلقيته بيقول "اه ازيك اه طبعاً ايه ده "ولقيته متحمس وحبيبي بعدين بيقوله هي كويسة ، وأنا مع العيال مش مركزة بقوله مين يا حبيبي، بيقولي محمد صلاح .. قولتله مين محمد صلاح قولتله محمد صلاح مو صلاح وهو عارف عمرو بس مش أصدقاء مفيش تواصل، قالي عرف من أصدقاء مشتركين انك تعبانه و جاب نمرتي واتصل وقال له أنا سمعت إنه كندة تعبانه وعايز أقولك في أي لحظة أنا بيتي موجود لو عايزين تيجوا تعملوا متابعة هنا او تبعتولي الورق وأنا اخده عند دكاترة هنا".

وتابعت كندة علوش في حديثها: " والله العظيم بقول عمرو أنا مش مصدقة إيه الحلاوة دي بعدها بفترة لقيت عمرو بيتكلم بنفس الحماسة وبيقولى في حد عايز يكلمك تعالي بس، وأنا بمسك التليفون قالي محمد صلاح، ردت عليه وقالى طمنينى، قولتله "أنا كويسة جدا أنا خلاص بخلص الكيماوى، وقالى عايزك تعرفي إن ليكي عيلة وليكي بيت واسمحيلي يا كندة إني أتطمن عليكي تانى".

واختتمت كندة علوش كلامها: " قد ايه هو إنسان حقيقي وبسيط إنه هو دور على النمرة واتصل أول مرة وتاني مرة بأشخاص هو يعرفهم من بعيد ويقولي انتي عارفة انتي غالية علينا قد إيه قولتله أنت اللي غالى".

