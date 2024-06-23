خاص - عمرو يوسف : لذلك غابت كندة علوش عن عرض " ولاد رزق 3 " .. وهذه حقيقة خلافي مع أحمد عز

ميرنا وليد - بيروت - نجم كبير ولديه كاريزما خاصة، فهو تلميذ الممثل الراحل نور الشريف النجيب، وقد استطاع أن يختار أدواره وخطواته في الفن بعناية شديدة، ما جعله يصبح من نجوم الصف الأول، فعمرو يوسف استطاع أيضاً أن يقدم العديد من الأدوار المختلفة سواء الكوميديا أو الأكشن أو الدراما، ومؤخرًا حقق نجاحات عدة كان آخرها فيلم "شقو" الذي تخطت إيراداته الـ 80 مليون جنيه، وحالياً يعرض له في السينمات فيلم "ولاد رزق 3"، والذي يراهن عليه أن يصبح الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية .. وكان لـ"الفن" هذا الحوار معه وكشف خلاله أصعب مشاهد "ولاد رزق 3"، وحقيقة وجود خلافات بينه وبين الممثل أحمد عز في التصوير، وسبب غياب كندة علوش عن العرض الخاص للعمل .. وإلى نص الحوار:

حدثنا عن التحضيرات الخاصة بالعمل؟

فيلم "ولاد رزق" من الأفلام المهمة التي تركز على مشاهد الأكشن، وبالتالي تتطلّب لياقة بدنية عالية، وقبل التصوير استعديت جسمانيًا كما أنني غيرت لون شعري من أجل شخصية ربيع في الفيلم.

هل واجهت أية صعوبات خلال التصوير؟

بالطبع واجهت العديد من الصعوبات، خاصة في مشاهد الأكشن، كما أننا كنا نصور مشاهد في الشتاء ونحن نرتدي ملابس صيفية، ومشاهد أخرى صورناها في الصيف ونحن نرتدي ملابس شتوية، وبالتالي كان الفيلم صعباً للغاية ولكن بعد رؤيتي لاستقبال الجمهور للعمل في المؤتمر الصحفي والعرض الخاص، كل ذلك جعلني أنسى كل مراحل التعب والمجهود الذي مررت به.

قدمت مؤخرا فيلم "شقو" الذي ينتمي لنوعية الأكشن وبعدها "ولاد رزق 3" .. ألم تخف من الوقوع في فخ التكرار أو حصر المنتجين لك في أدوار الأكشن؟

بالعكس لم أفكر هكذا إطلاقًا، وأنا مستعد لتقديم 100 فيلم أكشن طالما أن سيناريو كل فيلم مختلف تماماً عن الآخر، لأن القصة هي البطل في أي فيلم، وأنا على مدار مشواري الفني قدمت العديد من الأدوار المختلفة سواء الكوميدي أو الاجتماعي أو التشويقي وغيرها.

من وجهة نظرك .. ما الإضافة التي شهدها فيلم "ولاد رزق" بعد دعم رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ؟

في البداية أنا أتوجه بالشكر للمستشار تركي آل الشيخ على دعمه الكبير للفيلم، خاصة أنه لم يبخل علينا بأي شيء احتجناه، سواء في التحضيرات أو خلال التصوير، بل أن دعمه شجعنا على تقديم أفضل ما لدينا، وهو كان حريصاً على أن تكون مشاهد الأكشن على أعلى مستوى وتضاهي أعمال هوليوود، كما أنني أتوجه بالشكر للشعب السعودي على استقباله لنا في المملكة خلال تصوير بعض مشاهد "ولاد رزق 3".

بعد تلميح رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ لوجود أجزاء جديدة من "ولاد رزق".. هل ستوافق على المشاركة أم أنك ستكتفي بمشاركتك في ثلاثة أجزاء؟

بالطبع سأوافق، خاصة أن الفيلم يحتمل تقديم أكثر من جزء، كما أن العمل له مكانة خاصة في قلبي، والجمهور دائماً يناديني بشخصيتي في الفيلم عند مقابلتهم لي في الشارع، وبالتالي أنا والجمهور ارتبطنا بالعمل.

ما حقيقة وجود خلافات بينك وبين الممثل أحمد عز بسبب الغيرة في كواليس فيلم "ولاد رزق"؟

هذا الحديث عارٍ تماماً عن الصحة، وتلك مجرد شائعات يتم ترديدها من البعض، وأنا أعتبر أحمد عز أخاً لي، وبيننا كيمياء والجمهور يلاحظ ذلك على الشاشة، وهو إنسان محترم للغاية وممثل ذو كاريزما ولديه احترافية كبيرة، وأتمنى تكرار التعاون معه.

حدثنا عن مشاهدك مع الممثلة أسماء جلال في "ولاد رزق"؟

أسماء جلال ممثلة مختلفة ولديها كاريزما، ومشاهدي معها كانت مليئة بالضحك، والشخصية التي قدمتها كانت تتسم بالغيرة، وبالتالي كان هناك العديد من المواقف التي تجعلنا نوقف التصوير بسبب الضحك، وأنا أتمنى لها نجاحات أكثر، خاصة أنها في الفترة الأخيرة حققت نجاحات عدة وأثبتت اسمها.

من وجهة نظرك هل تأثر فيلم "ولاد رزق 3" بغياب الممثلين أحمد داود وأحمد الفيشاوي؟

أنا كنت أتمنى مشاركتهما في ولاد رزق 3، وبالفعل افتقدناهما، ولكنهما لم يستطيعا أن يكونا معنا بسبب انشغالهما بتصوير أعمال أخرى في التوقيت نفسه، ونتمنى مشاركتهما معنا في حال تقديم أجزاء جديدة.

ما المختلف الذي حرصتم على تقديمه في الجزء الثالث من "ولاد رزق"؟

عند التحضير اتفقنا على الابتعاد عن المشاهد التي تنقلب بها السيارات حتى يكون هناك اختلاف، كما أن الجمهور سيشاهد مشاهد أكشن تم تنفيذها على أعلى مستوى، وسيشعر أنه يشاهد فيلماً أجنبياً.

هل استعنت بـ دوبلير في مشاهد الأكشن؟

لم أحبذ الاستعانة بدوبلير ونفذت كل مشاهد الأكشن بنفسي، حتى تظهر بشكل واقعي أكبر للجمهور.

وما ردك على الانتقادات التي طالت الفيلم بسبب وجود إفيهات جريئة أو ظهور عدد من الراقصات؟

طبيعة الفيلم تتطلب وجود تلك الإفيهات في العمل، خاصة أننا نستعرض شكل حياة الأبطال وطبيعة البيئة التي يعيشون فيها، وظهور الراقصات فيه له دور في الدراما ومناسب لطبيعة العالم الذي أتى منه أبطال الفيلم.

حقق فيلم "شقو" إيرادات وصلت لـ 80 مليون حتى الآن .. هل تتوقع أن يتخطاه "ولاد رزق" في شباك التذاكر؟

أنا سعيد للغاية أنني عدت للسينما بفيلمين، كل منهما مختلف عن الآخر ويحترم عقل الجمهور، وأتوقع أن تتخطى إيرادات فيلم "ولاد رزق" الـ 180 مليون جنيه، كما أنني سعيد للغاية بما حققه "شقو" في شباك التذاكر.

شاهدناك مؤخرًا كأحد الشهود في عقد قران الممثلة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ .. حدثنا عن تلك اللحظة؟

تربطني علاقة صداقة قوية بأحمد حافظ وجميلة عوض، وسعيد للغاية أنني كنت جزءاً من هذا الحدث، وحفل زفافهما كان مختلفاً واحتوى على العديد من مظاهر الفرح، وهذا اتضح علينا جميعاً من خلال الرقص والتفاعل مع الأغاني بشكل كبير، وأتمنى لهما السعادة.

زوجتك الممثلة كندة علوش غابت عن العرض الخاص لـ "ولاد رزق 3" والبعض ظن أن هناك خلافات بينكما.. فما حقيقة الأمر؟

الحمد لله لا توجد أية خلافات بيننا وعدم حضورها بجانبي هذه المرة لا يعني أننا انفصلنا، وعلاقتنا جيدة للغاية ولكن حدث ظرف جعلها لا تستطيع الحضور معي، وهي من أكبر الداعمين لي في حياتي.

هل كندة علوش طباخة ماهرة أم لا؟

هي طباخة ماهرة وأنا أحب الأكلات الشامية من يدها، وكنت محظوظاً في الفترة الماضية لأنني قضيت وقتاً كبيراً مع العائلة وأبنائي، نظراً إلى أنه لم يكن لدي مسلسل في شهر رمضان، وبالتالي لم أكن مشغولاً بالتصوير.

وماذا عن جديدك في الفترة المقبلة وهل ستشارك في رمضان 2025؟

حالياً أقرأ عدداً من السيناريوهات لمجموعة من الأعمال سواء على مستوى الدراما أو السينما، ولم أستقر حتى الآن على أي منها، وبمجرد اختياري لأي عمل سأعلن ذلك للجمهور.