جورج وسوف يلتقي آدم بحفل كبير في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم جورج وسوف لإحياء حفل غنائي فى لبنان يوم السبت 13 يوليو الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور، ويشاركه في الحفل المطرب آدم.

وروج جورج وسوف للحفل من خلال نشر البوستر عبر حسابه على “إنستجرام”، قائلًا: “بيروت بتجمعنا يوم 11 أغسطس”.

ويسجل الفنان جورج وسوف أغنية جديدة استعدادا لطرحها خلال الفترة القادمة.

ونشر جورج وسوف صور له أثناء التسجيل من داخل الاستديو عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: قريبا.

وتعتبر هذه الأغنية هي أولى أعمال جورج وسوف بعد تعافيه من أزمته الصحية الأخيرة والتي دخل على أثرها المستشفى.