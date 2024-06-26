بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حفظت النيابة العامّة، البلاغ المقدّم ضدّ الفنّان هاني شاكر، والذي اتّهمه فيه أحد الأشخاص بسرقة قصيدة “رحماكِ” التي غنّاها الفنّان المصريّ منذ نحو عشرين عامًا بعدما تبيّن للنيابة العامّة عدم صحّة البلاغ.

وعلّق الفنّان هاني شاكر على هذا الخبر ببيان تمّ نشره عبر حسابه على موقع انستغرام وقال: حفظ النيابة العامّة لهذا البلاغ الكاذب من هذا الشخص المدّعي كذبا بلا أي دليل أو إثبات لصحة ما يدّعيه على شخصي بمنتهى الوقاحة والتطاول بوصفي سارقًا كلام الأغنية الذي لم أدّعِ أنّي أنا كاتبها بل هو لشاعر عظيم هو الأستاذ محمد العامودي ولكنّه تعمّد زجّ إسمي وإلصاق تهمة السرقة به”.

وتابع: “ولذلك كان إجراء النيابة العامة متوقّعًا ومنطقيًّا وبدوري أوجّه لها كلّ الشكر والتحيّة وأوجّه كلّ اللوم و العتاب لكل المواقع التي تناولت وردّدت هذا الخبر الكاذب دون الرجوع لي للتّأكّد من صحّة الكلام الفارغ وخاصّة أنّ المدّعي شخص غير معروف الهويّة والمدّعى عليه فنّان كبير يحرص دائمًا على سمعته ومصداقيّته أمام نفسه أولاً وأمام جمهوره ثانيًا”.

وكان أحد الشعراء قد تقدّم لمديريّة أمن الجيزة ببلاغ ضد هاني شاكر ومالك شركة عالم الفنّ وقنوات “مزيكا” والمنتج محسن جابر والمؤلّف محمد العامودي والملحّن محمّد ضياء، اتّهمهم فيه بسرقة أغنيته “رحماكِ”، رغم أنّه سجّلها باسمه في السجلّ العقاري.

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الجدير بالذكر أنّ هاني شاكر طرح قصيدة “رحماكِ” عام ٢٠٠٩ ضمن ألبومه “حبيب حياتي”.

ويدرس هاني شاكر حاليًّا التقدّم للنيابة العامّة بشكوى ضدّ المذكور عن واقعة السب والقدح وبإبلاغ كاذب وحفظ كافة حقوقه الماديّة والادبيّة والمطالبة بالتعويض اللازم.

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامّة تصدر قرارها النهائيّ في أزمته الأخيرة…. هاني شاكر : سأطالب بتعويض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

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