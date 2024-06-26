بعد تقدّمها ببلاغ رسمي ضدّه.. هكذا دافع شقيق شيرين عبد الوهاب عن نفسه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” شهادة من النيابة العامة بحفظ الدعاوى القضائية التي كانت شقيقته قد أقامتها ضده في عام 2022، وذلك في معرض دفاعه عن نفسه بعد تصريحاتها الأخيرة، والتي أكدت خلالها أنه “غدر بها وباعها” إلى أحد الأشخاص وأعطاه الحق في إدارة صفحاتها على السوشيال ميديا، بموجب توكيل عام منها.

وعلّق محمد عبد الوهاب على شهادة النيابة، قائلاً: “كل واحد عنده قدرة على تحمل الأذى لكن للقدرة دي حدود… ده قرار النيابة العامة بالحفظ إدارياً في كل الاتهامات اللي اتوجهت ليا بتاريخ ۱۹/۱۲/۲۰۲۲، يعني من سنتين”.

وأضاف: “إيه هي بقى الاتهامات دي؟ كسر الضلع والعشرين راجل اللي دخلت بيهم على أختي! وطبعاً موضوع السكّينة! واتسألت على التوكيل بتاعي وبتاع أمي من وكيل النيابة المحترم وكله مثبت، س سؤال ج جواب. التوكيل اللي بتقول إن أنا أسأت استخدامه… وده إن دل على شيء فهو يدل على إني مش عايز أختي شكلها يبقى وحش قدّام الناس وقدام جمهورها، والأهم أمي اللي كنت مفهّمها إن بنتها اتنازلت وأنا أستحمل أي حاجة إلا إنها تتوجع في ولادها”.

وأردف محمد عبد الوهاب قائلاً: “وبناءً عليه رضيت بالظلم لوحدي، لكن الحقيقة غير كده، أنا اتطلبت في النيابة واتسألت رسمي وتم إخلاء سبيلي من النيابة على ذمة القضية لحد ما اتحفظت القضية، بس إنتي بقى بشطارتك وبأهل الشر اللي حواليكي اللي خسّروكي نفسك وأهلك، خلّيتيني النهارده أطلع أقول جزء من الحقيقة للناس رغم إن ده آخر حل كنت أحب ألجأ ليه. وده حق ربنا لا ظلم ولا افترا… نفس الكلام اللي من سنتين بيتعاد تاني معرفش لمصلحة مين مع إني بعيد عنك وعن حياتك من سنين قبل الواقعة وسنتين من بعدها، وده قرار النيابة العامة الموقّرة في الافتراءات اللي اتوجهتلي، مش بيان من محامي… وأي حاجة هردّ بيها هتكون مستند حكومي عليه ختم النسر”.

وفي الختام قال محمد عبد الوهاب: “مرفق هنا الفيديو بتاريخ ١١/١١/٢٠٢٢ اللي قولتي فيه إنك اتنازلتي ولعبتي دور الضحية، ومرفق برضو المستندات الرسمية اللي بتثبت إن القضية فضلت شغّالة وكنتي هتتسببي في حبس أخوكي ظلم وهو لحد آخر لحظة بيحاول يحميكي ويحمي أمك ويحمي بناتك”.