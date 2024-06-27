شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز لقطات حفل مروان خورى فى مهرجان موازين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم اللبناني مروان خوري حفله الغنائى، أمس الاربعاء، ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب، وقدم مروان مجموعة من أغانية الرومانسية وأحدث أغنياته "خد الغمرات" وسط تفاعل كبير من الحضور كما غنى بعض من أغانية القديمة و عزف كذا أغنية على البيانو وسط تصفيق حار من الجمهور .

ومازح مروان خورى الحضور فى متفاعلين و بيغنوا و فى بيستمعوا للاغانى وفى ساكتين" بيعملوا إيه الساكتين مش بيتفعلوا" ليضحك الجميع، ووضع مروان علم المغرب على كتفه أثناء غناءه على المسرح.

ودعمت زوجته ندى مروان خورى على المسرح و جلست فى أول صف تستمع للأغانى و تصور زوجها بكل حب.



وكان قد أحيا النجم اللبناني مروان خورى، حفلاً غنائيًا مؤخرا في أربيل بالعراق، وذلك ضمن الحفلات وكان قد طرح أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.



مروان خورى هو مطرب وملحن ومؤلف لبناني، قام بتأليف وتلحين العديد من الأغنيات لكبار الفنانين منهم ماجدة الرومي، فضل شاكر، عبد المجيد عبدالله وأصالة.

بدأ مروان خورى رحلته الفنية كموزع موسيقي، وفي عام 1987 أصدر أول ألبوماته "كاسك حبيبي" وفي عام 1999 بدأت إنطلاقة مروان خوري كمُلحن وكاتب حيث قام بتلحين "على دلعونا" و"عز الحبايب"، وله عدة البومات منها، كاسك حبيبى، خيال العمر، كل القاصيد، قصر الشوق، راجعين، العد العكسى، انا والليل.

مروان خوري



مروان خوري



مروان خوري



مروان خوري



مروان خوري