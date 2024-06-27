شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم اللعب مع العيال يتخطى 26 مليون جنيه فى شباك التذاكر خلال 15يوما والان مع تفاصيل الخبر

حقق فيلم اللعب مع العيال للنجم محمد إمام إيرادات بلغت 850 ألف جنيه في شباك التذاكر ليلة أمس الأربعاء، ليصل إجمالى مع حصده الفيلم فى 15 يوم عرض إلى 26 مليوناً و106 ألف جنيه، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض يوم 12 يونيو للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى 2024.

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

ويسجل فيلم اللعب مع العيال التعاون الأول بين محمد إمام مع المخرج شريف عرفة بعدما سبق وعمل والده عادل إمام مع عرفه في 5 أفلام، من أبرز ما قدمه وهي: "اللعب مع الكبار"، "المنسي"، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، وأخيراً "النوم في العسل" عام 1997، ليعود إمام للعمل مع شريف عرفة بعد 26 سنة من تعاون والده معه.

ويشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 منافسة 4 أفلام هى: "اللعب مع العيال"، و"ولاد رزق 3 - القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، على صبحى، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال و"عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، و"أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد.