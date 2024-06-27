فن ومشاهير

نيرمين شوقي “تحب السهر”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل الممثلة والفنانة نيرمين شوقي مسيرتها الفنية بتعاون جديدة يجمعها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وبعد سماع “لايف ستايلز ستوديوز” بعض أغنيات الفنانة الموهوبة، عرضت على نيرمين أغنية من إحدى الأغاني التي وصلت حديثاً للشركة.

واعجبت “شوقي” بالأغنية وقامت مؤخراً بتسجيلها في أحد الاستوديوهات في القاهرة.

الاغنية إيقاعية بعنوان “بحب السهر”، من كلمات محمد حسن معوض، وألحان حازم احمد، وتوزيع بدر مصطفى.

وتقوم حالياً المخرجة ردينا حاطوم باعداد ستوري بورد لتصوير الفيديو كليب المعد لإنتاج الأغنية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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