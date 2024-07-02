بلقيس تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة مشاكلها مع هؤلاء النجوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الشائعات والمشاكل التي لاحقها في الفترة الأخيرة، خرجت الفنانة بلقيس فتحي عن صمتها لتردّ على بعض الأخبار المغلوطة وتوضح حقيقة ما ينشر عنها بطريقتها العفوية والمباشرة.

وأكدت الفنانة اليمنية خلال استضافتها في برنامج “رشيد شو” أن لا خلاف بينها وبين الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، نافيةً الشائعة المنتشرة عنها بالقول: “كل ما قيل لا يعدو كونه شائعة. أحلام فنانة كبيرة وأوجّه لها التحية، وقابلتها في أحد الأفراح وعلاقتي بها جيدة جداً”.

وعن خلافها مع المغنّي العراقي سيف نبيل بعد تعاونهما معاً في أغنية “ممكن”، قالت بلقيس: “لا صحة لهذا الكلام، وتجمعني بسيف علاقة جيدة جداً، والأغنية حققت نجاحاً كبيراً وقتها، ولا تزال حتى الآن معروفة في الوطن العربي”.

ورداً على انزعاجها من انتقاد الفنان عبدالله بالخير لها بسبب مشاركتها في حفل افتتاح كأس آسيا، قالت بلقيس فتحي إن الأمر كان مزعجاً في لحظتها، مشيرةً إلى أنها لا ولن تواجه أو تتحدّى شخصاً في عمر والدها، بالقول: “عيب، يقول اللي يقوله ما عندي مشكلة”.