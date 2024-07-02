مي كساب تعلّق على نحافتها.. وهكذا وصفت نفسها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة مي كساب عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، صورة من أحدث ظهور لها بدت فيها بنحافة زائدة بعد خضوعها لجراحة تكميم المعدة.

وعلّقت مي كساب على الصورة بكلمات طريفة مازحت بها جمهورها، حيث وصفت نفسها وشكلها في الإطلالة الجديدة بعد خسارتها الكثير من وزنها بـ”الفراشة”، قائلةً: “الفراشات خلقت لبث الفرحة في القلوب”… لتنهال عليها تعليقات الجمهور بين مَن أثنى على إطلالتها الجديدة مؤكدين أنها أصبحت بالفعل مثل الفراشة، ومَن طالبها بإصدار العديد من الأغاني لأنها – بحسب قولهم – تمتلك صوتاً جميلاً.

وكانت مي قد طرحت أخيراً أغنية “غمض عينيك” والتي تصدّرت بها تريند “غوغل”، لتكشف في تصريحات صحافية أن هناك جيلاً كاملاً لم يتعرف عليها كمطربة. إذ قالت: “فجأة وجدت نفسي ترند، وجيل كامل طلع ما يعرف أني مطربة ولا حتى يعرف تاريخي وأن عندي أربعة ألبومات”.

يُشار إلى أن مي كساب شاركت خلال موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل “العتاولة”، وهو بطولة: أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي…، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.