متلازمة الذاكرة الزائفة يختتم عروض مهرجان فرق الأقاليم المسرحية

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد قصر ثقافة روض الفرج، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، عرض "متلازمة الذاكرة الزائفة"، وهو آخر عروض المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السادسة والأربعين، المقامة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

العرض لفرقة قصر ثقافة ديروط، عن رواية "استدعاء ذاتي" للكاتب بليك كراوتش، إعداد محمود محمد، وإخراج أحمد عبد العظيم. وتدور أحداثه حول محقق شرطة يبحث عن السبب وراء زيادة معدلات الانتحار داخل المدينة، وبالتحريات يتوصل إلى أن السبب هو انتشار مرض يعرف بمتلازمة الذاكرة الزائفة.

المهرجان تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم بالمجان للجمهور.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات المهرجان، في الثامنة مساء غد السبت بمسرح السامر بالعجوزة، بإعلان الجوائز والتوصيات، ويشهد حفل الختام تكريم عدد من الرموز المسرحية والنقاد.

قومية الفيوم

وشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، أمس الخميس، عرض "مركب بلا صياد" ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته ال 46.

العرض عن نص الكاتب الإسباني أليخاندرو كاسونا، ويناقش عددا من القضايا منها علاقة الإنسان بالموت، والحب وتأثيره على التغيير في النفس الإنسانية، من خلال طرح عدة تساؤلات منها: هل يمكن للإنسان أن يبني سعادته على تعاسة آخرين، وهل يمكن أن يستعيد قوته الغائبة بعد أن فقدها، مقابل التنازل عن قيمه الإنسانية والأخلاقية؟!

"مركب بلا صياد" لفرقة قومية الفيوم المسرحية، ترجمة محمد الأمين، دراماتورج فادي نشأت، ديكور وملابس مروان إيهاب، تنفيذ ديكور عادل ربيع، شروق محمد، إعداد موسيقي محمود صلاح، تصميم وتنفيذ إضاءة أحمد صلاح، مخرج منفذ حسين محمود، مساعد مخرج ضياء الجداوي، وإخراج أحمد السلاموني.

أداء تمثيلي: إبراهيم الديب، ديانا أمين، شنودة جمال، محمد وربي، محمد شريف، هدية السواح، علياء بدوي، ضياء الجداوي، جيهان رجب، مصطفي محمود، محمد فوزي، يوسف حسن، يوسف علي، ياسمين مصطفي، يارا أحمد، ندى خالد، كارين نعيم، ومحمد أشرف.

وقدم العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من د. وليد الشهاوي، د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، فادي فوكيه، ومقرر لجنة التحكيم المخرج السعيد منسي، مدير المهرجان.