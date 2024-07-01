شكرا لقرائتكم خبر تدريبات مكثفة لـ20 طالبا وطالبة بمسابقة المهارات الثقافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - التحق 20 طالبا وطالبة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بالمعسكر التدريبي لمسابقة المهارات الثقافية‬ في نسختها الثانية على مستوى المملكة، والذي سيستمر لمدة 10 أيام بمدينة الرياض، وذلك بعد تأهلهم ضمن أفضل المشاركات على مستوى المملكة في مسارات الغناء والشعر والمانجا والتصوير والأفلام والمسرح. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التحق 20 طالبا وطالبة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بالمعسكر التدريبي لمسابقة المهارات الثقافية‬ في نسختها الثانية على مستوى المملكة، والذي سيستمر لمدة 10 أيام بمدينة الرياض، وذلك بعد تأهلهم ضمن أفضل المشاركات على مستوى المملكة في مسارات الغناء والشعر والمانجا والتصوير والأفلام والمسرح. ويتضمن المعسكر عددا من البرامج التدريبية المكثفة والورش واللقاءات والمحاضرات العامة والمتخصصة في مختلف المسارات، التي يقدمها عدد من المتخصصين من ذوي الكفاءات والخبرات، لتنمية قدرات المبدعين المتأهلين في المسابقة وتطويرها.

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات مكثفة لـ20 طالبا وطالبة بمسابقة المهارات الثقافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.