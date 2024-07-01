شكرا لقرائتكم خبر سلوك قائد المركبة من أخطر مسببات حوادث الطرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت لجنة السلامة المرورية أنها عملت على إعداد الدراسات الخاصة بقياس مسببات الحوادث وطرق الوقاية منها بشكل مستمر، حيث تبين أن من أهم وأخطر مسببات الحوادث سلوك قائد المركبة.

وقال أمين لجنة السلامة المرورية في تبوك محمد الغامدي «إنه لتحسين مثل هذا السلوك الخطير، تم إطلاق هذه البادرة لتجويد قيادة سالكي الطرق من الجنسين، وتوعيتهم بخطر الحوادث المرورية، وأهمية الالتزام بالقوانين المرورية بقالب تنافسي يسهم في إيصال رسالة اللجنة لقائدي المركبات، وحثهم على ضرورة التزام بما جاءت به الأنظمة والقوانين الحامية لهم بعد والحافظة للأرواح والممتلكات.

هذا ويرعى أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بعد غد بديوان الإمارة، حفل تكريم الفائزين بمسابقة تحدي القيادة الآمنة في نسختها الأولى، والتي أقيمت بالتعاون مع شركة نيوم، واستمرت لمدة 5 أشهر، تحت عنوان «تحدي القيادة الآمنة»؛ وتهدف إلى تعزيز السلامة المرورية للوقاية من الحوادث وأضرارها، وتحسين سلوك قائدي المركبات بمنطقة تبوك والحفاظ على سلامتهم، إلى جانب تشجيع أفراد المجتمع على القيادة الآمنة.

وسيكرم أمير تبوك الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في هذه الجائزة التي تم ابتكارها لتحسن قيادة سالكي الطرق من الجنسين، ومنه إلى حماية الأرواح وضمان سلامة الجميع، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 30 ألف ريال، فيما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على 25 ألف ريال، وللحاصل على المركز الثالث 20 ألف ريال.

تحسين سلوك قائدي السيارات