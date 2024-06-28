محمد رمضان في زيارة لضريح الملك الحسن الثاني والملك محمد الخامس في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد رمضان عن زيارته لضريح الملك الحسن الثاني والملك محمد الخامس خلال تواجده في المغرب استعدادًا لإحياء حفله الغنائي الأول ضمن فعاليات مهرجان موازين والمقرر إقامته غدًا السبت 29 يونيو.

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلاله وهو وسط عدد من المواطنين المغاربة والذين استقبلوا بترحاب وحرصوا على التقاط صور تذكارية معه وعلق رمضان: "أثناء زيارتي لضريح الملك الحسن الثاني والملك محمد الخامس رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته".

ونشر "رمضان" الملصق الدعائي للحفل المرتقب عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "ثقة في الله أقوى حفلة في أكبر مهرجان موسيقي في أفريقيا والوطن العربي، موازين في بلدي الثاني المغرب مدينة الرباط برعاية جلالة الملك محمد السادس بارك الله في صحته وعمره".

كما كشف الفنان محمد رمضان مؤخرًا عن إحياء حفلًا غنائيًا في لبنان لأول مرة يوم 17 أغسطس المقبل.

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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