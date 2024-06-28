شكرا لقرائتكم خبر عن أمل رزق تحتفل بخطوبة ابنتها هيا مع الأهل والأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الفنانة أمل رزق بخطوبة ابنتها هيا كتكت على المهندس آدم العربى، في جو اقتصر على الأهل والأصدقاء، وذلك داخل فيلتها بمنطقة التجمع.

وكان آخر أعمال الفنانة أمل رزق ظهورها ضيفة شرف فى حلقة ضمن أحداث مسلسل "دايمًا عامر" بطولة الفنان مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى.



وكانت قد أعربت عن سعادتها بتعاونها لأول مرة مع مجدى الهوارى الذى يتميز بحرصه الشديد على ظهور الممثل بأفضل شكل، كما أعربت عن سعادتها أيضًا بالعمل مع الفنانة لبلبة التي تفاجأت بطيبة شخصيتها داخل اللوكيشن خاصة أن مشاهدها تجمعها بها مشيرة إلى أنها لن تجمع بينها وبين الفنان مصطفى شعبان مشاهد فى العمل التى تتوقع له نجاح كبير خلال عرضه فى موسم رمضان المقبل.



ولعب مصطفى شعبان، خلال المسلسل دور "الأستاذ عامر" - مشرف اجتماعى في مدرسة، بينما تؤدى الفنانة لبلبة دور "الأستاذة زهرة" - مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبد الجليل بدور "مستر أبو الوفا"، كما تشارك ميرنا نور الدين بدور "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، ويقدم كريم عفيفي دور "مستر نوفل"، وسما إبراهيم "ميس همت"، وأحمد الشامي "مستر شريف"، والمسلسل من كتابة مجموعة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.

