منال عبد اللطيف تكشف قصة ارتداء الحجاب: "كنت ماضية 5 مسلسلات ولغيتهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة المعتزلة منال عبد اللطيف عن السبب وراء اعتزالها الفن وقرار ارتدائها الحجاب وابتعادها عن الوسط الفني، إلى جانب علاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، وعن ما إذا كان هناك فرصة للعودة لمجال الفن مرة أخرى.

وحلت منال ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم الإعلامية مروة صبري ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

وعن القصة وراء ارتداء الحجاب قالت: "أنا مبحبش الروتين في حياتي، ففجأة كده لوحدي قولت مش عايزة أكمل شغل انا عايزة اتحجب، وقرار الحجاب كان بقاله أكتر من سنة بيراودني لكن انا كنت مترددة إلا أن الحمد لله ربنا شاء وصحيت من النوم قلت أنا هتحجب، وكان في التوقيت ده أنا شغالة مسلسل كيد النسا الجزء الثاني وكنت ماضية 5 مسلسلات واخدت القرار اني هتحجب وهقعد وكلمت كل الناس اللي كنت لسه هبدأ معاهم شغل وقولت لهم انا اتحجبت قالولي اتحجبتي ازاي انتي شغالة مع فيفي عبده وعندك مسرح بالليل قولت لهم اللي بدأته هنهيه لكن اللي مبدأش مش هعمله وكان قرار".

وعن قرار اعتزال الفن قالت: "يعني لما اخد قرار وافكر وأقول تمام هبدأ، وكل صحابي بيقولولي اقلعي الحجاب وانتي محجبة ليه حرام، وكل الفنانين اللي اشتغلت معاهم قالولي كده في الفترة الانتقالية بتاعتي كلهم بلا استثناء، ولما اتقابلنا في حفلات خارجية بعد كده بره كانوا بيقولولي ليه حد يغطي الشعر الحلو ده".

منال عبد اللطيف فنانة مصرية، بدأت في طفولتها بالمشاركة في برامج الأطفال منها "البرلمان الصغير"، واكتشفها المخرج محمود إبراهيم وقدمها في مسلسل الأطفال "بندق وبندقة"، لتنطلق بعدها وشاركت بعدد من الأعمال التلفزيونية أبرزها مسلسل "ضمير أبلة حكمت" بطولة الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وفوازير "جدو عبده" مع الراحل عبدالمنعم مدبولي، حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس، وشاركت بعدها بالعديد من الأعمال التلفزيونية منها "السيرة الهلالية، رياح الماضي، الأبطال"، إلى جانب مشاركته النجم الراحل سمير غانم مسرحية "أخويا هايص وأنا لايص"، واستمرت بالعمل الفني حتى قرار اعتزالها عام 2012.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة المعتزلة منال عبد اللطيف كان بمسلسل "كيد النسا 2" عام 2012 بطولة الفنانة فيفي عبده، الفنانة نبيلة عبيد، الفنان أحمد بدير، الفنانة ميمي جمال، تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج أحمد البدري.

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