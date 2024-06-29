شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يمازح فتاة طلبت الزواج منه خلال حفله: خلاص القلب راح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم العراقي كاظم الساهر عددا كبيرا من الأغاني خلال حفله المقام حاليا بمنطقة القاهرة الجديدة، منها: ليلى، زيديني عشقا، خليتك على راسي، عيد العشاق، ما أحبك بعد، أشكيك لمين، مررتِ بصدري، وسط هتافات الجمهور وترديدهم: بنحبك يا كاظم.



وخلال الحفل قامت إحدى المعجبات بمنحه دبدوبا أحمر ليمازحها كاظم، لتقوم أخرى بطلب الزواج منه، ليرد عليها مازحا: ليا الشرف ولكن خلاص القلب راح.



وكان كاظم الساهر قد افتتح الحفل بأغنية "عيد العشاق"، تلتها أغنية "ها حبيبي"، وتحدث قائلا إنه سيقوم بغناء ألبومه الجديد على مدار الحفل.

يأتي هذا الحفل بعد عامين من آخر حفلات كاظم الساهر في مصر بدار الأوبرا المصرية، والذي جاءت بعد غياب عن مصر لمدة 14 عامًا.



ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

