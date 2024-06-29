صدمة.. كاتبة مسلسل “قلب أسود” تفارق الحياة بعد إنتهاء تصوير مسلسلها

نَعت شركة “أونلاين برودكشن” كاتبة مسلسل “قلب أسود”، السوريّة جيهان علي جان، التي وافتها المنيّة فور إنتهاء تصوير مسلسها.

في التفاصيل، نشرت صفحة الشّركة الرسميّة على “إنستغرام” منشوراً جاء فيه:” تبلّغنا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة الكاتبة الخلوقة المأسوف على شبابها جيهان علي جان، كاتبة مسلسل “قلب أسود” فارقتنا فجأة وهي بعمر الورد فور إنتهاء تصوير مسلسلها”.

وأضافت:”إطمأنّت جيهان الى أنّ النّصّ الذي عملت بجد ومثابرة لإنجازه قد أبصر النور، قبل أن تغادرنا بغفلة الى دنيا الحقّ”.

وتابعت:” تتقدّم شركة “أونلاين برودكشن” بإسم رئيس مجلس إدارتها زياد الشويري وكافة العاملين فيها، وبإسم نجوم المسلسل باسم ياخور، ندين الراسي، كارلوس عازار، جيني إسبر، نادين تحسين بك، دوري سمراني وجميع الممثلين، كما بإسم المخرج دافيد أوريان وكل فريق العمل، بأحر التعازي من عائلتها الكريمة، من أصدقائها ومحبّيها وزملائها في الوسط الدراميّ السوريّ”.

وختمت:” حزننا كبير وحسرتنا أنّ جيهان لم يتسنّ لها مشاهدة عملها الأول، لكنّنا واثقون أنّ فقيدتنا الغالية ستُتابع من حيث هي نجاحات “قلب أسود” بفخر وإعتزاز ، رحمها الله وأسكنها فسيح جنّاته”.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

مسلسل “قلب اسود” دراميّ إجتماعيّ، تمّ تصويره في بيروت، تدور أحداثه حول قصّة زوجين لديهما إبنة، لكن حبّهما يتحوّل الى نقمة وإنتقام في إطار العديد من الأحداث الشيّقة.