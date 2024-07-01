ويل سميث يتألق في حفل جوائز BET في أول ظهور على المسرح بعد صفعة الاوسكار… اليكم قائمة الفائزين

أقيم حفل توزيع جوائز BET لعام ٢٠٢٤ على مسرح Peacock Theatre في لوس أنجلوس مساء الأحد (٣٠ حزيران/يونيو) بحضور عدد كبير من المشاهير.

تم أداء كل من Will Smith وSexyy Red وTyla وShaboozey (انضم إليهم J-Kwon!) وVictoria Monét وLatto وGloRilla وغيرهم الكثير، مع حصول Usher على جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل توزيع جوائز BET لعام ٢٠٢٤.

كما أشعل الممثل العالمى ويل سميث، المسرح بتقديمه أغنية جديدة، بعنوان “You Can Make It”، عن “الإيمان والمثابرة”، وهى أول أغنية منفردة لـ سميث منذ أكثر من خمس سنوات، وأول إصدار موسيقى كبير له منذ ألبومه “Lost and Found” فى عام ٢٠٠٥.

يُعد هذا الظهور هو الاول لـ ويل سميث على المسرح بعد ظهوره الشهير فى حفل توزيع جوائز الأوسكار حيث صفع حينها زميله مقدم البرامج كريس روك بعد تنمّره على جادا سميث، زوجة ويل سميث، أمام الحاضرين.

اليكم نتائج الحفل:

أفضل فنانة آر أند بي/بوب

SZA

أفضل فنان آر أند بي/بوب

Usher

أفضل مجموعة

Y$, Ye, Ty Dolla $ign

أفضل تعاون

Lil’ Durk ft. J.Cole – All My Life

أفضل فنانة هيب هوب

Nicki Minaj

أفضل فنان هيب هوب ذكر

Kendrick Lamar

فيديو السنة

Victoria Monét – On My Mama

مخرج الفيديوكليب لهذا العام

Cole Bennett

أفضل فنان جديد

Tyla

ألبوم العام

Killer Mike – Michael

BET Her Award

Victoria Monét – “On My Mama”

أفضل فيلم

Bob Marley: One Love

افضل ممثل

Denzel Washington

أفضل ممثلة

Regina King

جائزة النجوم الشباب

Blue Ivy Carter

المرأة الرياضية لهذا العام

Angel Reese

رجل رياضي لهذا العام

Jalen Brunson

أفضل فنان دولي

Tyla (Africa)

اختيار المشاهدين لأفضل فنان دولي

Makhadzi (Africa)