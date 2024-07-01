أقيم حفل توزيع جوائز BET لعام ٢٠٢٤ على مسرح Peacock Theatre في لوس أنجلوس مساء الأحد (٣٠ حزيران/يونيو) بحضور عدد كبير من المشاهير.
تم أداء كل من Will Smith وSexyy Red وTyla وShaboozey (انضم إليهم J-Kwon!) وVictoria Monét وLatto وGloRilla وغيرهم الكثير، مع حصول Usher على جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل توزيع جوائز BET لعام ٢٠٢٤.
كما أشعل الممثل العالمى ويل سميث، المسرح بتقديمه أغنية جديدة، بعنوان “You Can Make It”، عن “الإيمان والمثابرة”، وهى أول أغنية منفردة لـ سميث منذ أكثر من خمس سنوات، وأول إصدار موسيقى كبير له منذ ألبومه “Lost and Found” فى عام ٢٠٠٥.
يُعد هذا الظهور هو الاول لـ ويل سميث على المسرح بعد ظهوره الشهير فى حفل توزيع جوائز الأوسكار حيث صفع حينها زميله مقدم البرامج كريس روك بعد تنمّره على جادا سميث، زوجة ويل سميث، أمام الحاضرين.
اليكم نتائج الحفل:
أفضل فنانة آر أند بي/بوب
SZA
أفضل فنان آر أند بي/بوب
Usher
أفضل مجموعة
Y$, Ye, Ty Dolla $ign
أفضل تعاون
Lil’ Durk ft. J.Cole – All My Life
أفضل فنانة هيب هوب
Nicki Minaj
أفضل فنان هيب هوب ذكر
Kendrick Lamar
فيديو السنة
Victoria Monét – On My Mama
مخرج الفيديوكليب لهذا العام
Cole Bennett
أفضل فنان جديد
Tyla
ألبوم العام
Killer Mike – Michael
BET Her Award
Victoria Monét – “On My Mama”
أفضل فيلم
Bob Marley: One Love
افضل ممثل
Denzel Washington
أفضل ممثلة
Regina King
جائزة النجوم الشباب
Blue Ivy Carter
المرأة الرياضية لهذا العام
Angel Reese
رجل رياضي لهذا العام
Jalen Brunson
أفضل فنان دولي
Tyla (Africa)
اختيار المشاهدين لأفضل فنان دولي
Makhadzi (Africa)
كانت هذه تفاصيل خبر ويل سميث يتألق في حفل جوائز BET في أول ظهور على المسرح بعد صفعة الاوسكار… اليكم قائمة الفائزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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