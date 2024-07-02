شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى: التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإنجاح مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن أن الاستعدادات لمهرجان العلمين تشهد تعاونا كبيرا مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك من أجل تضافر الجهود لإنجاح المهرجان وإظهار صورة مشرفة للعالم.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الخاص بالدورة الثانية من مهرجان العلمين عن أن مهرجان العلمين بمثابة خطوة للانطلاق بمشروعات ترفيه دولية كبرى، وذلك بالتعاون مع مهرجانات عالمية أخرى لها باع بعالم الترفيه الذى بات بمثابة عنصر من أهم عناصر الجذب للدول الكبرى خاصة في عالم السياحة.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

وكانت قناة Extra News قد روجت لمهرجان العلمين 2024، من خلال نشر برومو تشويقي، يحتوي على لقطات من حفلات الموسم الأول الذى أقيم العام الماضى، وشارك فيه معظم نجوم الغناء، كما استعرض البرومو جانبا من الفعاليات الرياضية التي سبق أن تم تنظيمها خلال الدورة الأولى من المهرجان.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وغيرهم.