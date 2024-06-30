شكرا لقرائتكم خبر عن نور النبوى يستأنف تصوير مسلسله الجديد 6 شهور خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستأنف الفنان نور النبوى تصوير مشاهد مسلسله الجديد 6 شهور بعد أيام قليلة وذلك بعد الاجازة التي حصل عليها خلال عيد الأضحى المنصرم، ومن المقرر أن يُعرض المسلسل على منصة watch it ومكون من 10 حلقات، من إخراج مصطفى سولى، وإنتاج اروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، والمشرف العام مصطفى العوضى.

مسلسل "6 شهور" من أعمال watch it الأصلية، ومكون من 10 حلقات، ومن من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، ومن إخراج مصطفى سولي، ومشرف عام مصطفى العوضى، والمسلسل تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حيث سيكون لكل حلقة نجم متواجد في الأحداث.

يشار إلى أن مسلسل 6 شهور بمثابة التعاون الثانى على التوالى بين نور ايهاب ونور النبوى، بعدما قدما سوياً فيلم الحريفة وحقق أرقاما كبيرة فى السينما بلغت ما يقرب من 75 مليون جنيه، والفيلم شارك فى بطولته كل من: كزبرة، أحمد غزى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى.

يشار إلى أن آخر أعمال نور إيهاب مسلسل صدفة مع النجمة ريهام حجاج، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كل من: عصام السقا وخالد الصاوى ورحاب الجمل، وآخرين، اخراج سامح عبد العززي، وتأليف إيمن سلامة.

وشارك نور النبوى في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم مع والده النجم خالد النبوى، كما شارك في بطولة المسلسل كل من: نشوى مصطفى، وحلا شيحة، وعدد من الفنانين، إخراج محمد سلامة وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز.