نجوم ومشاهير يعزّون المغرب في وفاة والدة الملك

مع أعلان الناطق الرسمي باسم القصر الملكي في المغرب عن وفاة والدة العاهل المغربي الملك محمد السادس الأميرة للا لطيفة، أرملة الملك الراحل الحسن الثاني مساء السبت، حتى انهالت رسائل التعزية والمواساة من المشاهير في الوطن العربي بهذه المناسبة الأليمة.

-ديانا حداد: “عزاؤنا لأهل المغرب الحبيب .. عظم الله اجركم”.

-رامي عيّاش: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته . أتقدم باسمي وباسم عائلتي إلى صاحب الجلالة محمد السادس وجميع أفراد العائلة الملكية بأحر التعازي والمواساة”.

-أحلام: “اتقدم بأحر التعازي والمواساة الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس والعائلة الملكية الشريفة ولكل افراد الاسرة العلوية الشريفة والشعب المغربي الحبيب في وفاة ام الشعب المغربي الاميرة لاله لطيفة اسال الله ان يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته كما اعزي كل الأصدقاء واحبائنا في المغرب الحبيب اسأل الله لها الجنة وأطال الله بعمر جلالة الملك محمد السادس ادعوا لها”.

نانسي عجرم: “أعزّي الشعب المغربي وصاحب الجلالة الملك محمد السادس بوفاة سمو الأميرة للا لطيفة. الرحمة لروحها والصبر للعائلة بمصابها الأليم.”

-ميريام فارس: خالص التعازي بوفاة والدة صاحب جلالة الملك محمد السادس… الله يرحمها”.

-هيفا وهبي: “انا لله وإنا إليه راجعون بكامل الاسى تلقينا خبر وفاة صاحبة السمو الملكي الاميرة لالة لطيفة والدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. تعازينا الحارة لكل الأسرة العلوية الشريفة. الله يرحمها ويبدل محبتها بالصبر”.

-مايا دياب: “رحم الله والدة الملك محمد السادس الأميرة لالة لطيفة .. أحر التعازي للشعب المغربي الشقيق .. وأسكنها الله فسيح جناته”.

-نوال الزغبي: “تعازينا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة الله يرحمها”.

-صابر الرباعي: “خالص التعازي في وفاة والدة ملك المغرب و لكل الاسرة الملكية .. ان لله و ان اليه راجعون”.

-سميرة سعيد: “البقاء لله في وفاة للا لطيفة والدة جلالة الملك محمد السادس.. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.. والصبر والسلوان لكل افراد العائلة الملكية الكريمة”.

حسين الجسمي: “نعزي جلالة الملك محمد السادس، والأسرة الحاكمة، وقيادة المملكة المغربية، وحكومتها، وشعبها الوفي الحبيب في وفاة والدته صاحبة الجلالة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

-فايز السعيد: “البقاء لله تعازينا لملكنا الغالي ولكل الاسرة المالكة الله يتغمدها برحمته ويجعلها في عليّين”.

-عامر زيان: “خالص التعازي والمواساة لجلالة الملك محمد السادس بوفاة والدته الأميرة لالة لطيفة. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته انا لله وانا اليه راجعون”.

-وائل كفوري: “خالص العزاء والمواساة لجلالة الملك محمد السادس وللأشقاء والأصدقاء في المغرب الشقيق، في وفاة والدة صاحب الجلالة، تغمدها الله برحمته واسكنها فسيح جناته واطال الله بعمر جلالته”.

-محمد حماقي: “خالص العزاء للملك محمدالسادس في وفاة والدته الاميرة لالة لطيفة ربنا يسكنها فسيح جناته”.

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-تامر حسني: “خالص العزاء لجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي الحبيب… على روح الاميرة (لالة لطيفة) والدة جلالة الملك رحمها الله”.

-ميساء مغربي: “تعازيي القلبية لسيدي جلالة الملك محمد السادس المُفَدى ملك المغرب في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة لطيفة حرم المغفور له بإذن الله الملك الحسن الثاني . تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته وللأسرة الملكية المغربية والشعب المغربي قاطبة إنا لله وإنا إليه راجعون”.