شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر: العاصمة الإدارية الجديدة مبهرة ويسعدنى إقامة حفلاتى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم العراقي كاظم الساهر عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه حفله الغنائي الذي أقيم في منطقة القاهرة الجديدة أمس، بعد غيابه لعامين عن إقامة الحفلات في مصر، منذ حفلته في دار الأوبرا المصرية.



وقال كاظم الساهر لـ ”الخليج 365” إنها كانت ليلة رائعة، كما أنه أحب مكان الحفل بشدة، مشيدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قال: "المكان كان جميل جدًا، وشوفنا العاصمة الإدارية الجديدة، فهي شيء لا يصدق وتفاجأنا بها كثيرًا".

وعن سؤاله عن إمكانية، إحياء المزيد من الحفلات في مصر مجددًا، أشار "الساهر": "بالنسبة لي كانت ليلة سعادة على المسرح، وأود تكرار التجربة في مصر ففي كل مكان رائع فهي بلدي".

يذكر أن النجم كاظم الساهر حرص اليوم على زيارة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية قبل مغادرته مصر، بعد النجاح الكبير الذي حققه حفله الغنائي أمس.

وكان للجمهور ظهورا مميزا خلال الحفل، حيث قام أحدهم باقتحام المسرح لالتقاط صورة مع القيصر، فضلا عن قيام إحدى المعجبات بمنحه دبدوبا أحمر ليمازحها كاظم، لتقوم أخرى بطلب الزواج منه، ليرد عليها مازحا: ليا الشرف ولكن خلاص القلب راح.

تأتي هذه الحفلة بعد عامين من آخر حفلات كاظم الساهر في مصر بدار الأوبرا المصرية والتي جاءت بعد غياب عن مصر لمدة 14 عامًا.

ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.





كاظم الساهر



