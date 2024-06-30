أحمد بتشان يطرح "مش سوا" أولى أغاني ألبومه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

طرح الفنان أحمد بتشان أغنية "مش سوا" أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي سيتم طرحه خلال عام 2024، ويتكون من 8 أغنيات، وسيتم طرحه بشكل متقطع أغنية كل أسبوع.

"مش سوا" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسنى، وتوزيع فهد، وإشراف عام ياسر خليل، وإنتاج "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".

أحمد بتشان استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية جعله متواجد فى عدة حفلات غنائية كبيرة في الوطن العربى مثل السعودية والإمارات والكويت، فضلاً عن تحقيق أغنياته ملايين المشاهدات عبر يوتيوب مثل "بعد غيابه" التي اقتربت من الوصول لـ 100 مليون مشاهدة، وغيرها من الأغنيات الأخرى.

وطرح أحمد بتشان خلال الفترة الماضية، عدد من الأغنيات مثل "بعد فراقك" كلمات محمد عاطف وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدى، و "زي القمر" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة.