يوليو 2024| أحداث غنائية ضخمة في صيف السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - ‏تستقبل العاصمة السعودية الرياض هذا الصيف بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تقام في الفترة من (3 يوليو حتى 25 اغسطس) ويشارك بها 30 فريق عالمي .

وهو ما أعلن عنه معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه، كاشفًا أنه ضمن الفعاليات الترفيهية المصاحبة لهذا الحدث الضخم وحفلات “جولة المملكة” ، يقام برعاية الهيئة العامة للترفيه وبالتعاون مع “برنامج جودة الحياة”، عددا من الليالي والسهرات الغنائية المميزة، تتولى فيها “مجموعة روتانا للموسيقى” تنظيم وإشراف عددا من هذه الحفلات التي يحيها نخبة من المع نجوم الغناء السعودي والخليجي والعربي، وبذلك تتوجه الأنظار إلى المملكة العربية السعودية الوجهة السياحية والترفيهية الاولى للجميع هذا الصيف، ما سيلهب حماسة الجمهور في متابعة كل ما يجري في الرياض والمناطق الاخرى ويعيشون الاجواء طربا وفرحا وتفاعلا مع حدث كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وأزاح الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى الستار عن ما ستتولى روتانا تنظيمه ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم في الرياض، وذلك على النحو التالي:

حفلات جولة المملكة مسرح محمد عبده أرينا في الرياض



‏-تاريخ 5 يوليو ماجد المهندس

‏-تاريخ 10 يوليو عبد المجيد عبد الله

‏-تاريخ 21يوليو : اصالة نصري وأحمد سعد

‏-تاريخ 29يوليو : راشد الفارس واميمة طالب وفهد الكبيسي.

‏-تاريخ 6 اغسطس : نبيل شعيل وفرقة ميامي

‏-تاريخ 12 اغسطس: نوال الكويتية واحلام في مسرح

‏-تاريخ 16اغسطس: عبد المجيد عبد الله في جامعة الملك خالد/ أبها.

‏ويتوقع ان يكون هناك حفلات اخرى سيعلن عنها لاحقًا

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن الفعاليات الفنية والترفيهية “جولة المملكة”، والتي ستصاحبها فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض.

تتضمن جولة المملكة 2024 باقة غنائية ضخمة من نجوم الأغنية الخليجية والعربية “أحلام، نوال الكويتية، نبيل شعيل، محمد حماقي، تامر حسني، فرقة ميامي، ماجد المهندس، أصالة، نانسي عجرم، أحمد سعد، أميمة طالب، راشد الفارس، فهد الكبيسي، عايض يوسف”

بجانب العروض المسرحية “البيت المقلوب، الأول من نوعه، ميوزكال سكول، ساحرة الشمال، الدكتور”.

مع استضافة جولة المملكة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية التي ستقام هذا الصيف في العاصمة السعودية الرياض.

وتمتد المنافسة لـ 8 أسابيع في الفترة من 3 يوليو إلى 25 أغسطس 2024.

وجاء الجدول الزمني للبطولة كالآتي:

الأسبوع الأول:

لعبة League of Legends

لعبة Mobile Legends: Bang Bang

لعبة DOTA 2

الأسبوع الثاني:

لعبة DOTA 2

لعبة Mobile Legends: Bang Bang

لعبة Free Fire

الأسبوع الثالث:

لعبة DOTA 2

لعبة Counter-Strike 2

لعبة PUBG Mobile

الأسبوع الرابع:

لعبة Overwatch 2

لعبة Mobile Legends: Bang Bang

لعبة PUBG Mobile

الأسبوع الخامس:

لعبة Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

لعبة Honor of Kings

لعبة Apex Legends

الأسبوع السادس:

لعبة Street Fighter 6

لعبة Fortnite

لعبة Teamfight Tactics

الأسبوع السابع:

لعبة EA Sports FC 24

لعبة Starcraft II

الأسبوع الثامن:

لعبة Rocket League

لعبة TEKKEN 8

لعبة PUBG Battlegrounds

لعبة ESL R1

يذكر أن مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية “EWCF” Esports World Cup Foundation أعلنت عن قيمة الجوائز المالية المقدمة خلال النسخة الأولى من "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" والمُقامة بمدينة الرياض.

وسيحصل المشاركون على 60 مليون دولار، لتصبح الجائزة الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.