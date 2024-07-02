مصدر مطلع يكشف هوية وزير الثقافة بالحكومة الجديدة

ويشهد التغيير الوزاري المقرر الإعلان عنه رسمياً غدا الأربعاء، دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

محمد يوسف

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