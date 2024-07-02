مصدر: رئيس اتحاد عمال مصر وزيرًا للعمل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مطلع، عن اختيار محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، وزيرًا للعمل.

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز.

كان الرئيس السيسي، قرر تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.

ويشهد التغيير الوزاري المقرر الإعلان عنه رسمياً غدا الأربعاء، دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

ومن المقرر أن تكون مراسم حلف اليمين لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

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