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قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ممفيس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 251 لسنة 2024، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ممفيس".

ونص القرار على أن تنشأ جامعة خاصة تحت اسم "جامعة ممفيس" تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها بمنطقة الجامعات والمعاهد بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

ولا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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