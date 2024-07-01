أشهر الأغانى الوطنية فى احتفال "الإنتاج الثقافى" بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

ياسر رشاد - القاهرة - بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، حفلا فنيا بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وذلك أمس الأحد على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

"آية عبد الله"

وأحيت الحفل الفنانة "آية عبد الله" بمصاحبة فرقتها الموسيقية، وهى إحدى الفائزات فى الدورات السابقة بمسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، التى ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى سنويا .

حيث تغنت الفنانة "آية عبد الله" بباقة من أشهر الأغانى الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر، منها: "يا حبيبتي يا مصر، يا أغلي اسم في الوجود، مصر التي في خاطري، كلمة حلوه و كلمتين، حلوه بلادي السمرا، حبايب مصر، فيها حاجه حلوة، مصر هي أمي، سلمولي علي مصر، أنا مصري و أبويا مصري" .

يشار إلى أن قطاع شئون الإنتاج الثقافى، يحرص دائما على إقامة الحفلات الفنية فى الأعياد والمناسبات الوطنية مثل ذكرى "نصر السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وثورة ٣٠ يونيو وثورة ٢٣ يوليو" وغيرها من المناسبات الوطنية .

اليوم .. "أجمل ما فيكي يا مصر" بملتقى الهناجر الثقافي

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي بعنوان "أجمل ما فيكي يا مصر"، فى السابعة والنصف من مساء غد الاثنين، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

يتحدث فى الملتقى وفقا للترتيب الألفبائى، الشاعر الغنائي إبراهيم رضوان، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، الفنان والناقد التشكيلي حسين نوح، الكاتب والمفكر الدكتور خالد منتصر، الكاتبة والإعلامية سوزان حرفي، الشاعر ناصر دويدار عضو مجلس ادارة اتحاد كتاب مصر .

وتدير الملتقي الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتضمن برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة "شموع" بقيادة الفنان سعيد عثمان .