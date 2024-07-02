شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح السامر يستقبل نوستالجيا 90/80 لمدة خمسة أيام ابتداءا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعود عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا 90/80 مرة أخرى إلى مسرح السامر بالعجوزة إبتداءا من غدا الثلاثاء ولمدة خمسة أيام والعرض من إخراج تامر عبدالمنعم.

وكان عرض نوستالجيا 90/80 قد بدأ عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك واستمر لمدة ثلاثة أيام بعدها تم عرضه على مسرح قصر ثقافة القناطر لمدة ليلة واحدة.

وكانت يوم الجمعة الماضي الملحمة من جمهور المدينة الباسلة "بورسعيد" عندما ملأ جنبات مسرح قصر ثقافة بورسعيد من أعلى المسرح لأسفله ولأول مرة يتم عمل حفلتين للعرض المسرحي نظرا لتكدس الجماهير.



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خالد محروس



عرض نوستالجيا



عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات سواء الأعمال الدرامية او الافلام والأغاني والبرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، إستعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الازياء رنا عبدالمجيد واضاءة عز حلمي والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

من جهة أخرى تقرر عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ على خشبة مسرح الأنفوشي بالأسكندرية وذلك يوم ١٨ من شهر يوليو الجاري.

كما يستأنف عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ جولته خلال الإجازة الصيفية في شتى محافظات جمهورية مصر العربية.