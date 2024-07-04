شكرا لقرائتكم خبر عن الحجاج يودعون المدينة المنورة بشراء الهدايا واللقطات التذكارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يودع ضيوف الرحمن المدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي، وأدوا الصلاة فيه، وزيارة العديد من الجوامع والمعالم التاريخية بالمدينة المنورة.

ويختتم غالبية ضيوف الرحمن رحلتهم الإيمانية بشراء الهدايا والسلع التذكارية لاصطحابها إلى الأقارب والأهل في بلدانهم.

الهدايا التذكارية

وأقبل ضيوف الرحمن على التسوق وشراء بعض الهدايا قبل المغادرة إلى بلدانهم لتكون ذكرى من رحلتهم الإيمانية، كالذهب والتمور والهدايا التذكارية والسبح وخواتم الفضة وبعض المنتجات التي تصنع أو تعد في المدينة المنورة، وعبوات مياه زمزم المخصصة للشحن الجوي.



كما يحرص ضيوف الرحمن على التقاط صور تذكارية في المسجد النبوي وفي الساحات وفي المواقع والمعالم الدينية والتاريخية التي يرتادونها لتخليد ذكرى زيارته إلى المدينة المنورة.